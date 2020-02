Federalberghi con Sda Bocconi per la formazione

13:32

Federalberghi ha confermato, anche per l’anno 2020, la convenzione con Sda Bocconi School of Management per agevolare i soci che intendono partecipare al corso di general management per il comparto alberghiero.

La proposta, spiega HotelMag, è destinata a manager e imprenditori dell’ospitalità turistica che intendono approfondire nuovi modelli operativi e dotarsi di strumenti innovativi per la gestione dell’impresa.



Il corso “General management per il comparto alberghiero” si svolge nella sede Sda Bocconi di Milano, in lingua italiana, e dura complessivamente 14 giorni, con lezioni in aula e fuori aula. Le lezioni in aula sono articolate in 4 moduli: dal 24 al 27 febbraio 2020; il secondo dal 23 al 25 marzo; il terzo dal 15 al 17 aprile; e il quarto modulo dal 4 al 7 maggio.



Il programma tratta i seguenti temi: Scenari di mercato e del comparto alberghiero; Marketing e customer satisfaction; Gestione economica e controllo dell’impresa alberghiera; Strategie di pricing e revenue management; La finanza per l’impresa alberghiera; Gli investimenti immobiliari; Posizionamento e sviluppo dell’impresa alberghiera; Marketing digitale turistico; I ruoli di governo: quando il comportamento diventa strumento di mestiere; Innovazione e creazione del valore nell’ospitalità.