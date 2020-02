di Silvana Piana

14:19

"Dopodomani abbiamo in programma una riunione al Ministero con le associazioni di categoria per cercare di capire e di fare il punto sulla situazione. Questa è un'emergenza mondiale, non è una cosa semplice e bisogna affrontarla in maniera seria". È quanto afferma Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria di Stato al Mibact, giunta a Hospitality, in corso al quartiere Fieristico di Riva del Garda, riferendosi alle problematiche apertesi con l'emergenza coronavirus. "Avevamo appena inaugurato l'anno di Italia-Cina" ricorda Bonaccorsi.

Nel pomeriggio la sottosegretaria al MIbact parteciperà alla tavola rotonda dal titolo "Il sistema dell'accoglienza in Italia: strategie nazionali e territoriali di istituzioni ed imprese".