Sicilia, passo indietro di Room Mate: le novità del Gruppo Bulgarella

09:03

Aveva annunciato il suo sbarco sull’isola lo scorso maggio, ma ora Room Mate ha deciso di fare un passo indietro. La catena spagnola, che aveva ottenuto la gestione di Palazzo Platamone di Trapani e della Tonnara di Bonagia - entrambe proprietà del Gruppo Bulgarella - ha infatti lasciato le strutture.

L’hotel all’interno di Palazzo Platamone sarà gestito direttamente dal Gruppo a partire dal 7 marzo, mentre a ottenere la gestione della Tonnara di Bonagia è Smy Hotels Italia, parte di LogiTravel, il gruppo internazionale proprietario anche di online travel agency e di un network internazionale di Dmc.



Un accordo, quest’ultimo, che consentirà all’hotel - nato dalla ristrutturazione di uno dei più antichi stabilimenti dedicati alla lavorazione del tonno - di rimanere aperto tutto l’anno “con un grande impatto per tutto il territorio - commenta il direttore del Gruppo Bulgarella, Ray Lo Faso -. Il resort conta circa 30 dipendenti e i flussi turistici che porterà Smy Hotels produrranno anche un importante indotto. Abbiamo effettuato un restyling della Tonnara di Bonagia lo scorso anno e stiamo dando in gestione a Smy Hotels una struttura storica che aggiunge al prestigio della location i più importanti confort moderni”.



La mission di Smy Hotels Italia, però, non si esaurisce qui: “L’obiettivo - anticipa infatti il ceo Roberto Tedesco - è di dimostrare l’efficacia, l’efficienza e l’innovazione delle nostre best practices, per estendere la collaborazione con il Gruppo Bulgarella anche in altre strutture distribuite su tutto il territorio italiano”.



"La suite più bella"

Tornando all’hotel di Palazzo Platamone, nato dall’opera di recupero dell’antica dimora nobiliare, secondo Ray Lo Faso “si tratta di una delle strutture più glamour della Sicilia perché coniuga storicità della dimora e ricercatezza degli arredi, che sono originali dell’800, con la modernità dei confort. È difficile trovare una struttura con queste caratteristiche, si tratta senza dubbio di una delle suite più belle al mondo”.



Il Room of Andrea riaprirà le porte giorno 7 marzo e resterà aperto 365 giorni l’anno. Metterà a disposizione dei clienti il servizio concierge, una terrazza con piscina e bar e una reception aperta 24 ore su 24.