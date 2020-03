Michielli, Federalberghi Veneto: “Restate chiusi, tutto passerà”

10:57

Parla di chiusure "a tappeto" il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli: "Sono già centinaia le strutture nella nostra Regione che hanno chiuso o hanno deciso di ritardare l'avvio della stagione".

Il messaggio agli albergatori

Del resto, aggiunge, "Dopo le ultime restrizioni del Governo non ha più senso continuare a sostenere i costi. Anzi, ai tanti colleghi in difficoltà mi sento di dare un messaggio chiaro: non fate gli eroi, non rimanete aperti senza lavoro. Come si dice dalle nostre parti questo è il momento di fare musina, di tagliare al massimo le spese per avere poi quel minimo di liquidità e di credito con le banche per essere pronti a ripartire quando l'emergenza sarà finita".



Le richieste sul tappeto

Nonostante lo stop momentaneo delle attività il comparto non ha, però, intenzione di restarsene con le mani in mano: "In questo momento stiamo lavorando per cercare di ottenere le misure di cassa di integrazione per i lavoratori delle nostre strutture che in molti casi sono persone di famiglia. E poi - conclude Michielli - pensiamo alla ripartenza, alla comunicazione marketing puntuale e attenta che dovremo tornare a fare quando tutto sarà finito".



Amina D'Addario