Cancellazioni e sicurezza: il ceo di Marriott scrive ai clienti

Carta e penna, o meglio mouse e tastiera, per mandare un messaggio rassicurante: Arne Sorenson, presidente e ceo di Marriott International, ha scritto una lettera ai clienti della catena alberghiera.

"Per più di 90 anni - è l'esordio - Marriott ha seguito il valore fondamentale stabilito dal nostro fondatore, JW Marriott Sr: prenderci cura dei nostri ospiti e degli associati". Questa è l'ottica con la quale il gruppo sta ora affrontando la pandemia coronavirus: "Stiamo monitorando 24 ore su 24 la situazione Covid-19 e abbiamo adottato una serie di precauzioni per garantire un soggiorno sicuro nei nostri hotel".



Primo, al momento della prenotazione "assicuriamo all'ospite che seguiamo tutte le indicazioni dell'Oms, dei governi, dei centri di controllo e prevenzione delle malattie e delle agenzie sanitarie locali".



Inoltre è stata aggiornata la politica sulle cancellazioni: "Per le prenotazioni individuali esistenti, include quelle con tariffe prepagate, sono consentite modifiche o cancellazioni senza addebito fino a 24 ore prima dell'arrivo purché la modifica o la cancellazione avvenga entro il 30 aprile". O. D.