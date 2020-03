Melià chiude i suoi alberghi in Italia

15:53

Meliá Hotels International ha deciso di chiudere temporaneamente 59 dei suoi hotel nel mondo. La maggior parte delle chiusure sono concentrate in Spagna, dove hanno deciso di non accettare clienti 45 strutture, ma anche gli hotel italiani hanno subito la stessa sorte.

La lista delle chiusure è disponibile sulla pagina web del gruppo alberghiero, che comunica anche, come si legge su Hosteltur, che non è stata definita una data per la riapertura delle strutture “dal momento che ci troviamo in una situazione in evoluzione e che cambia costantemente”.



Oltre agli hotel italiani e spagnoli, Melià ha chiuso 5 strutture in Germania, 2 in Cina, una nella Repubblica Ceca e una in Vietnam.



Vista la situazione, il gruppo ha deciso di offrire ai clienti la maggiore flessibilità possibile per le cancellazioni e il cambio di prenotazione, in modo da prendersi cura al meglio dei propri ospiti.