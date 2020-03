Six Senses Douro Valley cresce con la Vineyard Wing

10:14

Six Senses Douro Valley in Portogallo amplia la sua offerta con una nuova ala, la Vineyard Wing, che metterà a disposizione sette suite, tre ulteriori camere per gli ospiti e uno spazio per riunioni ed eventi che può ospitare fino a 70 persone.

Il maniero che ospita il resort, situato a Lamego, nel nord del Portogallo, si trova in un sito patrimonio mondiale dell'Unesco nella più antica regione vinicola delimitata del mondo. Le nuove sistemazioni per gli ospiti che vanno da 40 a 106 metri quadrati, comprendono anche ampie aree esterne. Gli ospiti possono personalizzare i loro mini bar con vini pregiati e prodotti provenienti da tutta la regione del Douro.



Il Six Senses Douro Valley ora dispone di un totale di 60 camere e suite, situate all’interno di una tenuta di 7 ettari. Fra i servizi, tre ristoranti, 10 sale per trattamenti spa e piscine interne ed esterne, nonché un wine team dedicato che cura una selezione di degustazioni di vini in loco e nelle cantine per scoprire il mondo del porto e dei vini del Douro.