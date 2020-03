Hilton, cancellazione gratuita per tutti fino al 30 giugno

08:30

Hilton modifica ancora una volta la sua policy su cancellazioni e cambi data, vista la situazione molto fluida dell’infezione da Coronavirus. Per garantire una flessibilità massima e venire incontro alle esigenze dei clienti, il gruppo ha deciso di intervenire su tutte le prenotazioni pregresse e in via di definizione.

Per chi ha già una prenotazione che prevede l’arrivo in hotel entro il prossimo 30 giugno, anche effettuata con la clausola ‘non cancellabile’, è previsto il cambio data o la cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell’arrivo.



Per le prenotazioni effettuata da oggi e fino al 30 giugno, anche se descritte come ‘non cancellabili’, la catena alberghiera ha deciso di applicare la stessa policy permettendo di cancellare o spostare la data gratuitamente.



Per chi ha prenotato sul sito Hilton, via app o call center è possibile modificare la prenotazione direttamente online, mentre per gli altri canali di prenotazione è necessario rivolgersi al loro servizio clienti.