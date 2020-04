La leggenda del calcio Roberto Pruzzo diventa albergatore in Versilia

13:58

Un’altra gloria del calcio italiano entra nel mondo dell’hotellerie. L’ex attaccante di Genoa, Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo (nella foto) ha acquisito un albergo al Lido di Camaiore, in Versilia.

La struttura, riporta versiliatoday.com, porta il nome di ‘Hotel il 9 – dal Bomber’, in onore del soprannome con cui per anni i tifosi hanno chiamato l’ex calciatore, stella della Serie A negli anni ‘80.



Tre stelle situato in via Roma Imperiale, l’hotel si affaccia direttamente sulla spiaggia ed è gestito da Pruzzo e dalla figlia.