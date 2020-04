Dusit International si espande in Asia, le nuove aperture

13:17

Dusit International non si arrende al coronavirus e continua a programmare l’espansione in Asia. La società tailandese di sviluppo alberghiero con quattro marchi - Dusit Thani, dusitD2, Dusit Princess e Dusit Devarana - gestisce 38 proprietà in 12 Paesi e ha oltre 60 progetti confermati in destinazioni chiave tra cui Singapore, Bhutan, Cina e Filippine.

Tra le prossime aperture il Dusit Thani Laguna Singapore, il cui soft opening è previsto a luglio. L’urban golf resort sorge all’interno del Laguna National Golf & Country Club, a 10 minuti d’auto dal Changi International Airport e a 15 minuti dal centro cittadino. L’hotel dispone di 198 camere e suite, sale riunioni e spazi per eventi, oltre a una grande varietà di punti di ristoro. E poi ancora tre piscine, tre campi da tennis, un putting green, una palestra e una spa di ispirazione tailandese.



A Doha il gruppo ha poi aperto da poco il dusitD2 Salwa, altro hotel di lusso con 235 camere e suite, sale riunioni, piscina all'aperto, un centro benessere e un centro fitness.



L'ingresso nel settore delle case vacanza

Dusit International ha inoltre acquistato recentemente Elite Havens, il principale fornitore di case vacanza di lusso in Asia e ha inoltre annunciato di voler entrare nel segmento lifestyle con il nuovo brand ASAI Hotels, che caratterizzerà strutture urbane ideali per i Millennials.