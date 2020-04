Madrid, rinviata l’inaugurazione dell’hotel più lussuoso di Spagna

09:49

L'hotel che ha l’ambizione di diventare il più lussuoso nella storia della Spagna rimanda la sua apertura a causa della pandemia da coronavirus. La catena Four Seasons aveva programmato di aprire il suo primo hotel in Spagna a Madrid il 15 maggio, ma come riportato da Preferente secondo quanto riferito da Cinco Dias, ha dovuto rinviare l'inaugurazione all’1 settembre.

La città di Madrid contava sull’apertura di cinque strutture di livello elevato nei dintorni della centralissima Puerta del Sol.

Nel 2017 Marc Rahola ha acquistato lo storico Real Cinema di Madrid in Plaza de Ópera per 17 milioni di euro per aprire il nuovo Od Hotels Madrid, struttura a 4 stelle e 72 camere che dovrebbe essere inaugurata all'inizio del 2021.



Nel 2018 il gruppo malese Ytl Corporation ha acquisito dal Kkh Property Investors l’hotel a cinque stelle che verrà realizzato nella vecchia sede di Monte de Piedad, per il quale verranno investiti220 milioni di euro al momento dell’apertura prevista per fine 2020. Candidati alla sua gestione marchi quali Park Hyatt , The Peninsula e Saint Regis.



Marriott ha già annunciato l'intenzione di incrementare la presenza in città con un altro dei suoi marchi di lusso più noti, W, il cui primo hotel nella capitale si troverà in Plaza de Canalejas, di fronte anche al nuovo Four Seasons, in un antico edificio del XIX secolo dove si trovava l'hotel delle Asturie.



Iberostar prevede poi di aprire nei prossimi mesi l’hotel Albéniz, seconda struttura a Madrid dopo quella sulla Gran Vía, dove si era avuto il boom alberghiero che ora si sta spostando verso la zona di Puerta del Sol.