Il Gruppo Hilton vara il protocollo 'CleanStay'

Il Gruppo Hilton ha appena varato un protocollo di pulizia e disinfezione degli hotel che coinvolgerà le sue strutture in tutto il mondo, realizzato grazie alla consulenza di Mayo Clinic.

‘Hilton CleanStay’, questo il nome del protocollo, unisce l’approccio scientifico e il know-how di Rb, produttore dei disinfettanti Lysol e Dettol utilizzati per la sanificazione, alle più elevate tecniche di igiene. “La priorità di Hilton è sempre stata la sicurezza di ospiti e team member - ha dichiarato Christopher J. Nassetta, presidente e ceo di Hilton -. Hilton CleanStay si basa sulle best practice e sui protocolli più avanzati che abbiamo sviluppato negli ultimi mesi, grazie ai quali continueremo a garantire soggiorni all’insegna del relax e delle esperienze che amiamo offrire, proteggendo al contempo i nostri team member”.



Gli standard di Hilton che verranno presi in esame includono sigilli nelle camere; una sanificazione più accurata su quegli oggetti/luoghi che vengono toccati più frequentemente; eliminazione di carta e penna a vantaggio di un dispositivo digitale; sanificazioni più frequenti nei centri fitness dell'hotel; aumento di frequenza delle pulizie nelle aree comuni; salviette disinfettanti a disposizione degli ospiti; contactless check-in; assunzione di tecnologie innovative di disinfezione come ad esempio l’introduzione di spruzzatori elettrostatici.