Accor, intesa con Axa per l’assistenza medica negli alberghi

08:45

Fornire una completa e adeguata assistenza medica agli ospiti degli hotel Accor in tutto il mondo. Questo l’obiettivo della partnership strategica appena siglata tra il Gruppo alberghiero e Axa.

Attraverso l’intesa, a partire da luglio 2020 i clienti delle 5mila strutture Accor potranno usufruire delle soluzioni mediche esperte di Axa Partners, l’ente internazionale Axa specializzato in servizi di assistenza, assicurazione di viaggio e protezione del credito.



Nello specifico, gli ospiti potranno beneficiare delle ultime innovazioni di Axa nel campo della telemedicina e dell’accesso gratuito ai teleconsulti medici; e avranno inoltre accesso alle reti mediche di AXA.



L’operazione integra il piano di rilancio globale di Accor e fa parte dei protocolli rafforzati di salute e prevenzione implementati dal Gruppo, in particolare attraverso il marchio ALLSAFE Cleanliness, in previsione della riapertura graduale dei suoi hotel in diverse regioni del mondo. “Questa partnership, unita al rafforzamento dei nostri protocolli di igiene attraverso l'iniziativa ALLSAFE, è di vitale importanza per riscoprire il piacere di viaggiare nelle 5.000 strutture Accor in tutto il mondo”, conclude Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor.