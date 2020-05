Kempinski riapre tutti gli hotel in Cina

09:19

Con l'allentamento dell'emergenza Covid-19, hanno riaperto i battenti tutti gli hotel Kempinski in Cina. Il Gruppo, si legge su Luxury Travel Advisor, ha introdotto nuove procedure per garantire la sicurezza e il livello di igiene richiesto dal governo locale e dalle linee guida dell'Oms, lavorando a servizi innovativi per migliorare l'esperienza degli ospiti.

Oltre al controllo della temperatura all'entrata, è prevista la purificazione giornaliera dell'aria nei punti di ristoro, disinfezione frequente di tutte le apparecchiature, misure di distanziamento sociale nei ristoranti e nelle aree pubbliche, disinfettante e mascherine gratuite a disposizione di ospiti e personale.



Oriana Davini