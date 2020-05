Le soluzioni Blastness per gli hotel indipendenti

12:48

Blastness corre in aiuto degli hotel indipendenti per supportarli nel superare l’emergenza Covid-19. L’azienda, che finanzia progetti di medio periodo per lo sviluppo del business dell’ospitalità in Italia, propone servizi, sistemi, consulenza per lo sviluppo del business alberghiero, con focalizzazione nella distribuzione elettronica, nel revenue management e nello sviluppo del fatturato del sito proprietario come canale diretto di vendita online.

Pubblicità

Obiettivo di Blastness, si legge su Hotelmag, è investire sul futuro degli hotel indipendenti con tecnologie, servizi e consulenza per lo sviluppo della loro digitalizzazione e disintermediazione.



Ha, quindi, sviluppato nuove soluzioni contrattuali per il supporto finanziario degli hotel nel 2020, che prevedono, tra le altre cose, rate agevolate sino a dicembre 2020 e pagamento delle tecnologie e dei servizi forniti dall’azienda in relazione agli effettivi incassi della struttura.



L’azienda organizza, inoltre, un roadshow virtuale per i professionisti del settore, focalizzato sugli strumenti a supporto della vendita diretta delle camere, in tre diversi appuntamenti a fine maggio.