Rocco Forte riapre gli hotel italiani a giugno, le proposte per i clienti

15:11

“Mai come quest’anno sento il valore e la gioia nell’avviare la stagione estiva”. È un segnale di ottimismo e speranza per il settore quello he vuole lanciare Sir Rocco Forte, fondatore e chairman di Rocco Forte Hotels, nell’annunciare la riapertura, da inizio giugno, del Rocco Forte House a Roma, dell’Hotel de Russie sempre nella Capitale il 19 giugno, e poi ancora della Masseria Torre Maizza in Puglia venerdì 19 per finire, il 26 giugno, con il Verdura Resort in Sicilia.

Le agevolazioni per l'estate

Per soggiorni di minimo 4 notti Verdura Resort e Masseria Torre Maizza offrono crediti spendibili negli outlet F&B delle rispettive tenute. L’upgrade è previsto, anche se soggetto a disponibilità. Nel caso, invece, dell’Hotel de Russie l’upgrade della camera è garantito, insieme a un credito spendibile nei ristoranti e bar dell’hotel. Infine il Family Package permette di prenotare due camere comunicanti e quella dei bambini viene scontata del 50% sul prezzo di listino ed è gratuita se prenotata in abbinamento a una suite.



Per l’estate 2020 la novità è la partnership siglata da Rocco Forte Hotels con VistaJet. La compagnia svizzera di jet privati propone tariffe dedicate agli ospiti del gruppo per raggiungere i resort e gli alberghi sia da città italiane (Milano e Roma), sia straniere.