BWH Hotel Group Italia passa all’attacco con un’offerta leisure che vede protagonista il trade, che avrà l'opportunità di proporre alla clientela un'ampia gamma di soluzioni per le vacanze italiane.

Il panel di offerte si chiama ‘Italian Summer Selection 2020’ e aggrega le proposte degli hotel che fanno capo ai brand Best Western, World Hotels e Sure Hotel, con idee di viaggio per riscoprire il nostro Paese in numerose suggestioni tematiche.



Il legame con la distribuzione

Una strategia che ha come punto nodale il rapporto con la distribuzione: “Agenzie e tour operator - sostiene Sara Digiesi, chief marketing officer di BWH Hotel Group Italia (nella foto) - sono i primi partner cui vogliamo rivolgerci. Ci troviamo in un momento in cui i clienti vogliono essere rassicurati e guidati nella definizione di una vacanza tanto attesa: le competenze degli agenti di viaggi e la fiducia nei loro consigli sarà pertanto centrale”.



I vantaggi per le agenzie

I vantaggi per le agenzie si concretizzano in tariffe dedicate nette o commissioni premium e assistenza pre e post-vendita a cura degli operatori di customer service di brand, oltre al supporto commerciale dell’ufficio Leisure Sales - attivo da inizio anno e guidato da Antonella Sacchero – nato con l’obiettivo di dialogare in modo più costante e articolato con il trade e attivare accordi personalizzati.



Fino al 31 agosto 2020 e per soggiorni fino al 31 dicembre 2020, solo per le agenzie è valida la promozione speciale da prenotare online che prevede 15% di commissione, 5% di sconto sulla Bar b&b, colazione inclusa disponibile fino a 7 giorni prima della data di arrivo con rilascio punti Best Western Rewards agli ospiti iscritti al programma fedeltà.



Dedicata agli agenti per i loro viaggi è anche #Siriparte è l’offerta che ne riconosce la fedeltà con tariffe fisse per prenotare un soggiorno in Italia entro il 31 ottobre 2020.



Le proposte leisure

Quattro le sezioni in cui si articola il panel di proposte: Evasioni, Occasioni, Dediche e Destinazioni. La prima include vere e proprie ‘fughe’, tra cui spicca ‘Private City’, un invito a riscoprire le destinazioni italiane, con un’ampia offerta di servizi pensati per rendere la visita unica e vantaggiosa. ‘Occasioni’, invece si rivolge soprattutto ai gruppi familiari in cerca di soluzioni legate a ricorrenze, dove il viaggio si pone come alternativa alle celebrazioni tradizionali. Include ‘Family & Friends Reunion’, ‘Celebrations’ e ‘Sport Trips’.



Nella sezione ‘Dediche’ si trovano proposte speciali per Pets, Kids e Rider, che si caratterizzano per i servizi offerti e l'accoglienza speciale. Tra i nuovi target di riferimento del gruppo anche quello del Digital Nomad, cui BWH offre occasioni di smart tourism, lavoro più viaggio: un desk in camera, connessione wifi super veloce, room service gratuito più tea & coffee corner sempre a disposizione.



Tra le proposte anche i Tour con ‘Carnet’: Italia, Bike & Ride, Gusto e Sicilia, formule itineranti per due persone, per 5 o 10 notti, in numerosi hotel del gruppo, in camera doppia con colazione sempre inclusa a tariffe molto competitive, anch’esse commissionabili.