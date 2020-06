Affitto in uso esclusivo: l’idea di Autentico Hotels

08:00

Cosa c’è di più privato di una villa tutta per sé, con in più il vantaggio di un servizio alberghiero? A lanciare l’idea è Autentico Hotels, che propone l’affitto in uso esclusivo delle strutture della sua collezione.

“L’esperienza di viaggio su misura - commenta Beatriz Gimeno, co-founder di Autentico Hotels - è uno dei trend che si sta affermando alla luce dell’attuale situazione che spinge ad andare a caccia di strutture che garantiscano servizi e accoglienza di alto livello per assicurarsi un’esperienza ritagliata sulle proprie esigenze e interamente personalizzata. In questo scenario Autentico offre soluzioni tailor made con tutti i comfort di un servizio hotel a 5 stelle”.



Alcune delle proposte

Tra le proposte della collezione il San Montano Resort & Spa di Ischia, con tre nuovissime suite, altrettante piscine e patio con vista sul Vesuvio, affittabile per gruppi di sei persone. A Roma il Martius Private Suites propone otto suite di lusso nel cuore della Capitale, mentre anche il Golfo dei Poeti Relais & Spa di Montemarcello, a pochi passi dalle Cinque Terre (nella foto), è disponibile per l’affitto esclusivo con le sue 26 camere e gli spazi comuni, prima colazione, accesso alla Spa con le jacuzzi e la sauna panoramica, uso delle piscine esterne e solarium.