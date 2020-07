Federalberghi Eolie: “Ritorno a rischio degli stranieri per l’incertezza voli”

13:33

“Gli stranieri purtroppo non sono bravi a prenotare all’ultimo minuto e in più le compagnie aeree stanno ancora cancellando voli”. Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie, mette a fuoco così una delle grandi incertezze del comparto alberghiero: il ritorno dei turisti stranieri messo in forse dall’incertezza dei voli.

“Difficile pensare che potremo recuperare a settembre – sostiene Del Bono, come riporta Hotelmag -. Abbiamo tanti tour operator esteri che in primavera non hanno cancellato e hanno scelto di rimandare tutto all’autunno”.



Sono stati, però, ripristinati i collegamenti marittimi: “Dopo tante pressioni le corse sono tornate a regime – sottolinea il presidente di Federalberghi Isole Eolie – e sono anche state tolte le limitazioni sulla capacità che ci avevano fatto soffrire negli scorsi weekend”.