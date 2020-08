Banca Sella accetta la cessione del credito del bonus vacanze

16:00

Si va ad aggiungere all’elenco degli istituti di credito che accettano la cessione del credito del bonus vacanze anche la Banca Sella.

L’iniziativa, spiega la banca in una nota, permette alle strutture che operano nel settore del turismo di cedere alla banca il loro credito di imposta e avere così in cambio una liquidità immediata per far fronte a questa particolare fase di ripresa.



Il servizio è richiedibile direttamente dall’internet banking della banca, senza passaggi in succursale e senza presentare alcun modulo o documento cartaceo.



Banca Sella, attraverso i suoi esperti, offre la consulenza alle strutture ricettive in modo da favorire la conoscenza di questa misura e le guida alla compilazione del modulo online, disponibile sulla piattaforma di internet banking, per richiedere la cessione alla banca del credito di imposta maturato, così da avere subito a disposizione risorse liquide aggiuntive che possono essere immediatamente utilizzate per le loro esigenze.