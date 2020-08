Relais & Châteaux: per le adv commissioni al 20%

12:29

Una commissione pari al 20% per ciascuna prenotazione effettuata entro il 31 dicembre 2020 in una delle Dimore in Italia che aderiscono all’iniziativa. Questa la principale caratteristica di Staycation20IT, la mossa con cui Relais & Châteaux intende valorizzare il ruolo delle agenzie di viaggi italiane nella delicata organizzazione dei primi viaggi post Covid-19.

La promozione è riservata alle agenzie Iata e a quelle che possiedono un codice Pseudo Iata emesso dagli uffici di Relais & Châteaux, che potranno usufruire della commissione al 20% per prenotazioni effettuate entro la fine dell’anno registrandosi al sito relaischateaux.com, oppure richiedendo il supporto dell’Ufficio Prenotazioni, scrivendo a reservation@relaischateaux.com o chiamando il +39 02 62690064.



L’associazione di alberghi e ristoranti di lusso assiste le adv anche nell’organizzazione di tour che combinano soggiorni in più dimore, lungo le 13 Routes du Bonheur italiane oppure costruendo itinerari completamente personalizzati, lontani dalle rotte del turismo di massa.