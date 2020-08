14:35

Th Resorts ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 25 milioni di euro. La somma, garantita da Sace tramite Garanzia Italia, secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità, è finalizzata a sostenere il costo del personale, a finanziare gli investimenti e a sostenere il circolante.

Un segnale per il turismo

“Un segnale importante per il settore così duramente provato dalla crisi sanitaria”, ha commentato in una nota il Gruppo. “Il presidente del Cda di Th Resorts (gruppo partecipato da Cdp Equity, Solfin e Isa) Graziano Debellini e l’amministratore delegato Gaetano Casertano ringraziano tutte le parti coinvolte nell’operazione ed esprimono soddisfazione per la fiducia loro accordata.”



Ad assistere Th Resorts nell'operazione, gli Studi Curtis e Bassilana. Chiomenti ha, invece, assistito il pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo (Bper Banca, Banco Bpm e Banca Mps).