Parigi pieds-dans-l’eau, la proposta J.K. Place per l’estate post pandemia

13:59

Pronto ad riaprire le porte agli ospiti internazionali il prossimo 24 agosto, il J.K. Place di Parigi ha deciso di arricchire la sua offerta con una proposta alternativa di soggiorno.

“L’esclusiva partnership con il bateaux-mouche La Marguerite – spiega Riccardo Ortogni, general manager di J.K. Place Paris – ci permette di offrire da agosto a gruppi famigliari o di amici la possibilità di riservare le 4 camere del battello, che diventerà quindi una vera e propria dépendance sull’acqua dell’hotel, assicurando agli ospiti più esigenti un soggiorno assolutamente unico e lontano da tutti, pur rimanendo nel cuore della città”.



Novità assoluta inoltre è la Sisley Spa di 350 mq al piano interrato dove recuperare le energie e sciogliere le tensioni accumulate nei mesi di emergenza in totale tranquillità, grazie all’accesso regolamentato per garantire il giusto distanziamento.



A disposizione degli ospiti vi sono una piscina di 9x5 metri, sauna, hammam, 2 cabine trattamenti di cui una matrimoniale, una palestra attrezzata con moderni macchinari Technogym e una zona crossfit per chi non voglia rinunciare a un allenamento intensivo durante il soggiorno.