Sono perlopiù attive sul fronte del distanziamento sociale - dal booking al check-in contactless - e della sanificazione rapida degli ambienti le startup che propongono al comparto del turismo le loro soluzioni innovative per cercare di venire incontro alle necessità di chi viaggia ai tempi del Covid.

Tra queste troviamo Edgar, un’app mobile di digital concierge che consente ai turisti di utilizzarla dentro e fuori la struttura per ottenere un’assistenza personalizzata. Oltre alla gestione del check-in da remoto ai fornitori consente, infatti, di promuovere e vendere servizi extra, ma anche di fornire ai loro ospiti tutte e informazioni sulla struttura e la mappa dei consigli sulla destinazione. Gli ospiti, invece, potranno inviare le loro richieste via web o mobile chattando direttamente con i responsabili della struttura.



La soluzione sviluppata da Keesy si chiama invece Contactless Check-in e permette di gestire il check-in e l’apertura di ogni tipo di serratura direttamente dal proprio smartphone. Analoga la funzione di Vickey, una startup romana che - come spiega il sito economyup.it - ha creato un concierge virtuale in grado di aprire le porte di bnb e camere d’albergo e velocizzare comunicazioni e check-in.



Prenotare in tutta sicurezza

Tra le startup che si occupano di booking in sicurezza Eager è un sistema di prenotazione digitale per spiagge e siti d'interesse, il cui meccanismo è stato integrato all’interno del sito Heart of Sardinia.



Per chi vuole prenotare biglietti per eventi sportivi, manifestazioni e spettacoli è attiva anche l’app Wicket, che consente di pagare direttamente online; i biglietti emessi sono collegati al numero telefonico dell’acquirente e conservati nel suo smartphone attraverso l’app.



Per quanto riguarda, invece, un altro aspetto fondamentale per chi viaggia ai tempi del Covid-19, ossia la messa in sicurezza degli ambienti, la startup Maid for a day, specializzata nella pulizia di b&b e appartamenti, fornisce anche una facility domestica che si occupa della sanificazione certificata dei locali tramite un procedimento che accorcia i tempi utilizzando un disinfettante biocida ad ampio spettro.