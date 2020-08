In Giappone c’è un castello trasformato in hotel dove gli ospiti si vestono come Samurai

19:29

Un dresscode decisamente insolito. Un castello giapponese a 500 chilometri da Tokyo è stato trasformato in un hotel con diverse caratteristiche uniche. Come riporta travelandleisure.com il castello di Ozu è uno dei pochi ancora integri tra quelli costruiti in legno ed è il solo in cui sia possibile trascorrere la notte.

Pubblicità

Ma a renderlo speciale è anche un’altra caratteristica: gli ospiti possono infatti vestirsi da samurai. Il tutto a un prezzo non proprio economico, dal momento che una notte per due ospiti parte da 9.500 dollari. Ma gli extra, come l’accoglienza da parte di soldati medievali.