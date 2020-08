Arabia Saudita: nuovo resort di lusso vicino al sito di Hegra

08:00

Un nuovo resort di lusso si prepara ad aprire i battenti nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, nell'area dei canyon desertici di Alula, zona che ospita il sito di Hegra (l'attuale Mada'in Salih, nella foto), patrimonio dell'umanità Unesco.

Come riportato da Ansamed in base alla notizia diffusa da Gulf News, il nuovo resort sarà realizzato dal governo in partnership con il gruppo immobiliare Habitats e sarà composto da 100 camere all’insegna dell’ecosostenibilità. Il resort è stato progettato per armonizzarsi con il panorama di Alula e lancerà esperienze culturali a contatto con la realtà locale.



La prima fase di costruzione, con la realizzazione dei primi 50 alloggi, sarà completata nei primi tre mesi del 2021.



"I lavoro sono in corso - spiega Amr Al Madani, amministratore delegato della commissione reale saudita per Alula - e stiamo aprendo nuove opportunità per gli investitori regionali e internazionali nel settore dell'ospitalità". Il sito Unesco di Hegra riaprirà ai visitatori in ottobre a seguito di una serie di lavori di manutenzione.