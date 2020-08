Debutta il Radisson Blu Resort Maldives, con uno spazio adult only

12:38

È la prima struttura Radisson Hotel Group alle Maldive il Radisson Blu Resort Maldives, un rifugio privato nell'atollo di Alifu Dhaalu.

L’atollo mette a disposizione 128 ville fra fronte mare e overwater, tutte dotate di piscina privata, vista sull'oceano e con due o tre camere da letto. Top di gamma per la Presidential suite, disposta su due livelli e con ampio spazio outdoor affacciato sull’Oceano.



Pur accettando i bambini, una zona del resort – l’isoletta di Hanhaara Fushi – è dedicata agli adulti, e ospita la Spa, lo yoga pavilion e un pool bar.



Il resort dispone anche di un diving center, di una palestra completamente attrezzata e di tre ristoranti, tre bar e il The Lab. Raha, il ristorante principale, propone piatti della cucina asiatica e tradizionale; all’Alifaan piatti della cucina mediterranea, carne e pesce alla griglia; al Kabuki la cucina propone specialità giapponesi e ingredienti della gastronomia sud americana ed europea trattati e cucinati con tecniche giapponesi.



The Lab, aperto solo due sere la settimana e solo per cena, propone su prenotazione a pochi ospiti, cene con cocktail e degustazione di vini pregiati.



Mahuran è il bar principale, overwater; Crusoe’s è ideale per uno snack e un cocktail ed è riservato ai soli adulti mentre Eats & Beats a bordo piscina propone aperitivi e cocktail accompagnati da una fragrante pizza appena uscita dal forno.