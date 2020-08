Rocco Forte, nuove riaperture a Firenze e Roma

14:47

Continua il cronoprogramma di riapertura delle proprietà italiane targate Rocco Forte Hotels. Dopo quelle di giugno il gruppo ha deciso di far ritornare operative, a partire da giovedì 3 settembre, anche le altre due strutture di lusso in portfolio: l’Hotel Savoy a Firenze e l’Hotel de la Ville di Roma.

Anche per questi due alberghi è dunque valida l’iniziativa ‘Libertà di Viaggiare senza Limiti’, ideata per i soggiorni fino a marzo 2021, che garantisce una riduzione del 15% sulla miglior tariffa disponibile, consentendo di modificare due volte qualsiasi prenotazione prepagata senza alcun costo aggiuntivo.



Avventure all'aria aperta

Una delle caratteristiche dell’Hotel Savoy è la vasta gamma di attività all’aria aperta e avventure educative per le famiglie, che si aggiungono ad esperienze su misura per approfondire il legame della destinazione con il mondo dell’arte e della moda.



Occasioni di private dining sulle terrazze panoramiche che caratterizzano le camere, così come lezioni di cucina e mixology en-suite sono alcune delle esperienze proposte, invece, dall’Hotel de la Ville, che inoltre offre ai suoi ospiti esperienze culinarie da provare nella terrazza del ristorante Cielo, con vista a 180 gradi sui tetti e i monumenti del centro storico.



Da settembre gli ospiti potranno usufruire della Cielo Terrace in ogni momento della giornata, dalla colazione fino al dopo cena, grazie ai nuovi menu disegnati da Fulvio Pierangelini, Director of Food di Rocco Forte Hotels.



A inizio giugno il gruppo ha già riaperto il Rocco Forte House a Roma, seguito dall’Hotel de Russie sempre nella Capitale il 19 giugno, e poi ancora dalla Masseria Torre Maizza in Puglia per finire, il 26 giugno, con il Verdura Resort in Sicilia.