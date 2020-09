New entry per CDSHotels: arriva in Puglia il Porto Giardino di Monopoli

09:18

CDSHotels guarda avanti e continua nel suo piano di sviluppo con una new entry pugliese: il Porto Giardino di Monopoli. La struttura, che porta a 11 quelle gestite dal gruppo, di cui 4 di proprietà, sarà un villaggio all inclusive con una serie di servizi ideali per target trasversali di clientela: dalle famiglie alle giovani coppie, fino al segmento bt, cui offrirà 11 sale congressi e ampi spazi interni ed esterni per l’organizzazione di meeting ed eventi.

I lavori di ristrutturazione, che inizieranno già a ottobre, hanno l’obiettivo di farlo diventare un quattro stelle; tra i servizi tre ristoranti a tema e un’area dedicata completamente alle famiglie e ai loro piccoli.