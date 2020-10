Minor Hotels riapre i 5 resort maldiviani in portfolio

17:25

Tempo di riaperture alle Maldive e anche Minor Hotels torna in scena con i suoi cinque resort in portfolio chiusi dallo scorso mese di aprile.

Il valzer di riaperture è iniziato lo scorso 27 aprile con l’ Anantara Kihavah Maldives Villas nell’atollo di Baa, mentre dal primo ottobre sono stati riaperti al pubblico Anantara Dhigu Maldives Resort e Anantara Veli Maldives Resort insieme al Naladhu Private Island e Niyama Private Islands.



Sul fronte della sicurezza in tutte le strutture è stato implementato il programma Anantara “Stay With Peace of Mind” e uno speciale piano è stato messo a punto per il trasferimento dei clienti da e per l’aeroporto.