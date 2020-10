di Stefania Galvan

09:12

“È stato molto difficile, ma ce l’abbiamo fatta”. Maurizio Saccani, Director of Operations di Rocco Forte Hotels (nela foto), non nasconde la fatica di aver dovuto affrontare una stagione a dir poco complicata senza essere costretti a rinunciare agli investimenti nella Penisola.

Un’impresa che, però, al gruppo alberghiero sembra essere riuscita, visti i risultati: “È stato piacevole - ammette Saccani - notare come la Puglia, regione dal brand già forte tra il pubblico italiano, quest’estate sia entrata prepotentemente nel novero delle mete più amate”. Ecco che dunque, pur subendo il contraccolpo di una stagionalità decisamente più corta, l’indirizzo salentino del gruppo, la Masseria Torre Maizza, ha riportato ad agosto risultati quasi in linea con quelli del 2019, primo anno di attività della struttura. “Ha giocato a nostro favore la facile raggiungibilità dell’hotel - spiega Saccani -, punto forte per una clientela che, quest’anno, è stata prevalentemente italiana”. La struttura - 40 tra suite e junior suite isolate e immerse nel verde - proprio grazie a questa sua peculiarità è riuscita ad assicurare il distanziamento sociale degli ospiti nonostante le piccole dimensioni.



Sicilia soddisfacente

Buono anche il riscontro del siciliano Verdura Resort, che pur essendo di 200 camere è riuscito comunque a tornare integralmente operativo dopo il lockdown grazie agli ampi spazi garantiti dai suoi 250 ettari di terreno: “Da metà luglio a fine agosto - sottolinea il nostro interlocutore - il tasso di riempimento è stato del 60 per cento e nelle settimane centrali abbiamo sfiorato il sold out”. Positivo è anche il finale di stagione, nonostante l’incognita di una curva epidemica in costante mutamento che pesa come un macigno sul futuro: “Il Verdura chiuderà il primo novembre - anticipa Saccani -. Una decisione presa sull’onda del trend di prenotazioni che, per tutto il mese di ottobre, è soddisfacente anche grazie a eventi privati che inizialmente erano previsti la scorsa primavera, ma sono stati rimandati a causa del Covid”.



La new entry milanese

Nemmeno la pandemia, però, è riuscita a fermare quell’ideale Grand Tour italiano che da sempre è nella mente di Rocco Forte. Ecco che, dunque, dopo le importanti inaugurazioni del 2019 - Hotel de la Ville e Rocco Forte House a Roma - la collezione di hotel approda a Milano con una new entry nel centro nevralgico del lusso dell’alta moda italiana: via della Spiga. Qui, nei primi mesi del 2023, sarà inaugurato The Carlton Milano, settimo albergo in Italia di Rocco Forte Hotels. “L’idea - anticipa Saccani - è quella di trasformarlo in un vero e proprio santuario della moda milanese”.



Ritornando, invece, in Sicilia, è solo rimandata l’apertura del Villa Igiea di Palermo: “I lavori di ristrutturazione sono ripresi a pieno ritmo - spiega il manager -: dovevamo aprire 66 camere a giugno, invece le riapriremo tutte e 104 il primo maggio 2021”.



Lavori in corso anche al Verdura Resort: “A metà marzo del 2021 apriremo 20 straordinarie ville indipendenti con 3 o 4 camere ciascuna e piscina privata”.