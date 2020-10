GpStudios a TTG Travel Experience: ‘Albergo & Ristorazione’ il seminario Federalberghi

13:31

In occasione di TTG Travel Experience 2020, dal 14 al 16 ottobre 2020 nel quartiere fieristico di Rimini, GpStudios ha preparato una serie di appuntamenti formatici in ambito turistico-ricettivo. Cinque speech e un seminario, tutti condotti dal ceo Giacomo Pini, affiancato da esperti dei vari settori.

Pubblicità

Nella prima giornata di lavori, come riporta Hotelmag, sono programmati quattro incontri, il primo dei quali porta il titolo 'L’Architettura dell’ospite per i nuovi servizi: soluzioni di creatività per aggiornare l’offerta': in questo appuntamento vengono analizzate, con l’architetto Stefano Pediconi, le attuali tendenze, i nuovi servizi per i diversi target di clientela, la figura dell’hotel stylist come ruolo chiave a supporto degli imprenditori, e l’approccio ad essa per integrare obiettivi, progettazione, vendite, marketing, immagine, comunicazione e strategie.



“Il mondo che verrà: marketing territoriale per il 2021” è il secondo appuntamento previsto, durante il quale vengono individuati gli elementi fondamentali per una strategia che possa fare la differenza, cerando di gettare le basi per una promozione territoriale al passo con i tempi e l’adozione di un modello per creare un piano di marketing attuale, completo di analisi di casi pratici di successo.



“Risto-Memorabilia: proiezioni dal mondo food” tocca, invece, il tema delle nuove modalità di approccio nel mondo dell’hospitality e l’evoluzione dei comportamenti di consumo, con la video-testimonianza dello chef stellato Paolo Casagrande. Questo appuntamento intende aiutare gli albergatori a reinventare il modello food, partendo dalle tendenze della domanda, passando per la verticalizzazione dell’offerta, per il mono-prodotto, sino ai modelli e format di outlet del food più adatti per l’hotel.



Dedicato al food&beverage nel segmento balneare è, invece, l’incontro “Stessa Spiaggia, nuovo Business: layout efficaci per il beach club”.



Importante appuntamento venerdì 16 ottobre con il seminario “Albergo & Ristorazione”, organizzato da Federalberghi in collaborazione con GpStudios. Sono sempre di più le strutture ricettive che lasciano la ristorazione classica per adottare nuove formule, e, su questo tema si svolge il confronto sui possibili modelli da sviluppare a seconda della tipologia di albergo, ma anche su come iniziare per massimizzare investimento e minimizzare il rischio.

Infine, “Quante Storie: nuove narrazioni per l’hospitality fra storytelling e strategia digitale”. Perché una buona storia può incrementare le vendite, e come si struttura una storia che possa funzionare commercialmente? Le risposte scaturiscono dall’analisi sulle differenze tra narrazione tradizionale del prodotto e storytelling, con un affondo sugli elementi necessari per costruire una storia efficace. Il tutto anche al fine di sfruttare consapevolmente le potenzialità degli strumenti narrativi forniti dal web, come Instagram e Facebook.