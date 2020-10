Kimpton Hotels apre 3 nuovi indirizzi fra Uk, Giappone e Thailandia

13:03

Sono 3 i nuovi hotel che Kimpton Hotels & Restaurants ha inaugurato la scorsa settimana, ricominciando così il suo percorso di crescita che si era interrotto con lo scoppio della pandemia. Le tre nuove strutture sono collocate nel Regno Unito, in Giappone e in Thailandia.

Pubblicità

In Uk il brand ha inaugurato il Kimpton Clocktower Hotel a Manchester, collocato in un edificio vittoriano inconfondibile nella skyline della città. L’hotel mette a disposizione 270 camere in stile loft di cui 11 suite. In Giappone è nato il Kimpton Shinjuku Tokyo, con 151 camere e suite con un design audace che ben si sposa con la location, centro di moda di tendenza e creatività.



In Thailandia ha infine debuttato il Kimpton Maa-Lai Bangkok, situato nel quartiere creativo di Langsuan. L’hotel è caratterizzato dalla scelta di circondarsi di vegetazione ispirata all'adiacente Parco Lumpini e mette a disposizione 362 camere e suite e 131 residenze.



Il 2021 invece si aprirà con due novità: il Kimpton Naranta Bali, un boutique resort di sole 50 ville che fonde il design contemporaneo, le ricche trame e i toni della terra con gli accenti balinesi tradizionali e l’atteso Kimpton Paris, in Boulevard des Capucines, nella location storica del grande magazzino di lusso Samaritaine, con 149 camere di cui 27 suite.