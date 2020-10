Nel 2023 l’apertura del Rosewood Venice

15:08

Aprirà nel 2023 il Rosewood Venice. La Soprintendenza ha dato il via libera al restauro di Palazzo Donà Giovannelli, acquistato nel 2017 dal Gruppo Barletta.

Il piano di recupero, si legge su La Nuova Venezia, porterà alla completa riconversione dell’edificio, da anni in stato di abbandono, in un albergo extra lusso, la cui gestione sarà affidata a Rosewood Hotels & Resorts®.



In passato sede d’aste della Semenzano, il palazzo si trova tra Santa Fosca e il Rio di Noale. Una volta ultimati i lavori di ricoversione offrirà 50 camere up level.



L’albergo fa parte del tris di aperture italiane recentemente annunciate da Rosewood, che includono anche un nuovo indirizzo in Toscana e un island resort in Sardegna.