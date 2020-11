Bettoja Hotels: smart working in camera con le Business Room

08:00

Una camera d’albergo trasformata in ufficio, per unire la comodità dello smart working fuori dalle mura domestiche ai servizi up level di un quattro stelle. A Roma l’Hotel Massimo d’Azeglio di Bettoja Hotels mantiene attiva la sua ospitalità proponendo una nuova soluzione per chi lavora: la Business Room.

Le stanze adibite per lo smart working sono dotate di due ambienti separati: la camera da letto e un nuovo spazio dove poter lavorare o programmare business meeting grazie al tavolo riunioni per 4 persone con a disposizione tv a schermo piatto adatta per presentazioni, macchina caffè, bollitore con selezione per thè e tisane, servizi privati per lavorare in tutta libertà e disponibile h24, 7 giorni su 7.



La Business Room prevede inoltre anche lo sconto del 15% sui servizi Bar, al Ristorante Massimo d’Azeglio, sempre aperto per chi pernotta in hotel e nell’adiacente garage.