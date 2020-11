A Ecomondo ‘GenHerazione S’, proposte per alberghi più green

13:33

Sostenibilità, soggetti che fanno sistema, scouter di nuove pratiche e nuovi modi di lavorare per migliorare la qualità della raccolta differenziata nelle strutture alberghiere. È l’obiettivo di ‘GenHerazione S’, la competizione di idee organizzata dal Gruppo Hera in collaborazione con l’Associazione Albergatori di Rimini e l’Advanced Design Unit dell’Università di Bologna.

L’iniziativa promuove i vantaggi delle strutture ‘green’ e sensibilizza i clienti degli hotel, formando figure interne per la gestione della raccolta differenziata.



I risultati dell’hackathon sono stati presentati nell’ambito della Double Green Digital Week di Ecomondo e Key Energy Digital Edition, organizzata da IEG.



Al termine dell’analisi, si legge su Hotelmag, gli studenti hanno individuato tre temi su cui focalizzare i progetti: nuovi strumenti, interventi sulla formazione degli operatori del settore alberghiero e incentivo allo sviluppo di nuove pratiche orientate alla sostenibilità.



Tre gli strumenti proposti: Green Wall, pannello dotato di tre tasche da inserire in ogni stanza; Green Bell, dispositivo a scomparti da appendere al soffitto; e i Raccoglitori condivisi da posizionare nella hall e nei corridoi.



Inoltre, sono state proposte una competizione tra albergatori per la produzione di video informativi, con riconoscimento finale di “Green hotel”, e la realizzazione di policy e linee guida per la certificazione delle strutture, raccolte in una “Guida ai Green Hotels”.