di Adriano Lovera

08:02

Novità per gli hotel con il decreto Ristori-bis, in Gazzetta Ufficiale da martedì 10 novembre. Anche se restano alcuni aspetti da chiarire. In primo luogo, sale il contributo a fondo perduto per gli alberghi che si trovino in zona rossa e arancione. La somma ottenuta con il calcolo della differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019, moltiplicata per il coefficiente di riferimento, verrà erogata al 150% su scala nazionale, ma passa al 200% nelle due zone con il colore più rischioso.

Pubblicità

“Poi viene estesa la cassa integrazione, che arriverà a coprire quasi tutto il mese di dicembre” aggiunge Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi.



Versamenti Iva e Inps

Sempre in zona rossa e arancione, scatta la sospensione dei versamenti Iva di novembre, da onorare entro il 16 marzo 2021 (in unica soluzione) o in 4 rate a partire dalla stessa data. Il decreto dispone anche lo stop del versamento dei contributi Inps, ma Federalberghi suggerisce di attendere delucidazioni dell'Inps o dei ministeri competenti, per verificare se siano da intendere i contributi “dovuti a novembre”, e quindi riferiti a ottobre, o quelli di competenza di novembre che andrebbero saldati il mese prossimo.