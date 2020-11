Il piano del Governo sui Covid Hotel: una struttura in ogni provincia

14:01

La strategia dell’esecutivo per contrastare la pandemia passa anche dall’albergatoria. I Covid Hotel sarebbero uno dei punti chiave dell’approccio del Governo che, secondo quanto scrive ilsole24ore.com, avrebbe dato incarico al commissario straordinario Domenico Arcuri di predisporre un Covid Hotel in ogni provincia italiana.

In totale dunque si tratterebbe di 110 strutture che sarebbero destinate ai pazienti meno gravi.



Si tratta in realtà di un approccio già preciso nella prima fase dell’emergenza, ma che poi non era stato sviluppato come previsto. Ora invece il piano dovrebbe essere attuato.