Preferred Hotels & Resorts lancia la sfida per il 2021 con 15 nuove aperture

Sono 15 le nuove aperture per il 2021 di Preferred Hotels & Resorts in giro per il mondo, in destinazioni che regalano ospitalità autentica e che vogliono offrire ai viaggiatori l’occasione di trasformare in realtà i desideri degli ultimi mesi.

In Italia sono due le strutture che si affiliano a Preferred: Casa di Langa a Cerretto Langhe in Piemonte, eco resort di lusso con 39 camere, un ristorante del territorio e un’accademia del vino e The Sense Experience Resort a Follonica in Toscana, anche questo un eco resort da 112 camere e suite che si estende su quasi 5 ettari di parco naturale e pinete, con spiaggia privata.

In Europa entrano a far parte della famiglia Preferred The Londoner a Londra, il primo ‘super boutique hotel’ del mondo e Villa Dagmar a Stoccolma, in Svezia, edificio in stile Art Nouveau di fine Ottocento con 70 camere e suite e uno store di cibi biologici.

La maggior parte delle novità è però nelle Americhe. Si va dal The Wall Street Hotel a New York ospitato all’interno dello storico Tontine Building con 180 ampie camere e suite al Pendry Chicago situato nell’iconico edificio in stile Art Déco dei Burnham Brothers, famoso per la sua forma a bottiglia di champagne. E ancora il Pendry West Hollywood con 149 camere e suite, e 40 residenze, il Palacio Provincial di Old San Juan, a Porto Rico, l’Hotel Effie Sandestin a Miramar Beach, in Florida, l’Esmé Miami Beach Hotel, sempre in Florida, così come l’Amrit Ocean Resort & Spa.

Sempre negli Usa si aggiungerà il Liberty Trust Hotel di Roanoke in Virginia, il Pendry Manhattan West a New York, il Montage Big Sky in Montanae il Pendry Park City nello Utah.