21 Way of Living apre una seconda struttura a Milano

di Oriana Davini

14:18

Aprirà i battenti nel 2022 sui Navigli la seconda struttura milanese targata 21 Way of Living, realtà ibrida dell'ospitalità che ha debuttato lo scorso febbraio in zona Città Studi con 21WOL Milano Centro.

Con 120 camere, una parte dedicata alla sezione tradizionale di albergo e una per le lunghe permanenze in modalità co-living, con cucine e spazi condivisi, e ancora co-working e bistro, entrambi aperti anche agli esterni, la struttura "è stata la prima di una serie che intendiamo inaugurare nei prossimi anni - spiega Nicola Accursio, managing director (nella foto) -: abbiamo un progetto ambizioso dedicato all'ospitalità del futuro, dove il tratto distintivo sarà anche la costruzione di una community che ruoti intorno alle nostre strutture".