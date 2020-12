di Oriana Davini

08:02

Parte da Milano un nuovo concetto di ospitalità ibrido, che ai servizi tradizionali dell'hotellerie mescola nuovi trend in linea con i cambiamenti negli stili di vita, professionali e non.

L'ultimo esempio in tal senso è 21 Way of Living, progetto imprenditoriale nato quattro anni fa da Alessandro e Mauro Benetton con due anime: immobiliare e gestionale.



La strategia

Primo tassello di una pipeline di aperture è stato lo scorso febbraio 21Wol Milano Centro: 120 camere attrezzate sia per short che long stay, con spazi e cucine condivise arredati da Lago, un co-working e un bistro entrambi aperti al quartiere e spazi per eventi.



"Nel 2022 apriremo una nuova struttura sui Navigli con la stessa filosofia - spiega il managing director Nicola Accursio, 15 anni di esperienza alle spalle in realtà come Nh Hotels e Gruppo Una-: vogliamo creare una community mettendo insieme diverse forme di ospitalità che coesistono in un ambiente vivo, stimolante e ricco di esperienze, grazie a una serie di contenuti che spaziano da concerti a conferenze ed eventi".



La società acquista gli immobili, "ne abbiamo già acquistato uno in un'altra città oltre Milano", che poi riconverte a uso alberghiero. "Vogliamo creare camere adatte sia a brevi soggiorni come a lunghe permanenze, con spazi benessere e fitness modulabili".



L'obiettivo a lungo termine è espandere il modello in Italia "e replicare la crescita in Europa, magari insieme a qualche partner affidabile".