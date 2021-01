Spagna, la crisi triplica il numero di hotel in vendita a Barcellona

15:56

Barcellona sta attraversando una crisi profonda e si stima che il numero di hotel in vendita sia triplicato negli ultimi mesi. A riportare la notizia è Preferente, che citando El País precisa come l’80% degli hotel della città sia chiuso e come in molti casi sugli stabili campeggi il cartello di messa in vendita.

Molti alberghi sono stati messi in vendita su portali immobiliari specializzati, dove negli ultimi giorni erano presenti circa 60 strutture. Nelle vicinanze di Plaza de Cataluña, ad esempio, ci sono almeno tre hotel in vendita sul portale immobiliare Idealista.



Il valore delle strutture va da 590mila a 33 milioni di euro. La maggior parte degli hotel in vendita è rappresentata da strutture di medie o piccole dimensioni, con meno di 100 camere. Una delle catene che ha recentemente concluso una vendita è la catena francese Relais Du Silence, che ha venduto Le palacete a Gràcia, un piccolo hotel di sole 10 camere.