Torino, Ryanair sospende i voli per Malta e Barcellona

10:44

Dopo il calo delle rotte europee durante la summer, Torino Caselle si trova ad affrontare un inverno ancora più all’insegna dei collegamenti domestici. Ryanair ha infatti deciso di sospendere i voli da Torino per Malta e Barcellona; le ultime partenze, spiega La Stampa, sono schedulate per il 29 settembre, per poi riprendere a fine ottobre con l'avvio dell'orario invernale.

Una scelta che va a inserirsi in un periodo di crisi definito assai duro dall’amministratore delegato di Sagat, Andrea Andorno. “Sarà un inverno molto difficile anche per quanto riguarda il turismo invernale - ha previsto nei giorni scorsi - con i charter della neve. Per ora il calo dell’offerta è del 50% rispetto all’anno scorso, poi vedremo i passeggeri”.



Un fatto è certo: l’aeroporto di Torino per tutto ottobre non sarà più collegato con Barcellona, Madrid, Monaco, Valencia, Berlino e altre destinazioni europee che sono saltate. Ultima in ordine di tempo Air Dolomiti, che ha sospetto il Torino-Monaco dopo averlo ridotto a una sola tratta giornaliera contro le cinque del periodo pre-Covid. La compagnia manterrà comunque il volo per Francoforte, mentre il destino di quello per Madrid è ancora incerto, dal momento che risulta prenotabile solo a partire dal 28 marzo 2021.