Debutto ad Atlanta per il brand Reverb by Hard Rock

Si chiama Reverb by Hard Rock il nuovo brand del gruppo Hard Rock Hotels il cui obiettivo è quello di soddisfare le esigenze dei moderni viaggiatori ma anche dei locali, il tutto strizzando l'occhio alla musica, alla tecnologia e alla sostenibilità.

Il primo a debuttare è stato il Reverb Downtown Atlanta, hotel sitonella città georgiana in prossimità del Mercedes-Benz Stadium; al suo interno, dispone di 195 camere - distribuite su 11 piani - in grado di offrire a ogni ospite un'esperienza personalizzata.



A completare l'offerta il rooftop bar RT60, il Constant Grind Coffee & Bar, la sala riunioni Reverb Radio, il Body Rock Fitness Center, stanze insonorizzate per jam session private, spazi comuni in grado di favorire la socializzazione. Stando a quanto riporta Travelmole, altre strutture dislocate in varie città americane verranno inaugurate nei prossimi due anni.