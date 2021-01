Rocco Forte: ad aprile 20 nuove ville lusso al Verdura Resort

12:58

La pandemia non ferma l'espansione di Rocco Forte che annuncia, durante il mese di marzo, l'apertura di 20 ville lusso nel parco del Verdura Resort di Sciacca in Sicilia.

Un investimento da 20 milioni di euro che punta a una implementazione del turismo sull'isola, un'offerta che cresce e premia il segmento di fascia alta con 20 ampie ville dotate di 3 e 4 camere da letto.



Come riporta restoalsud.it, "Il mondo degli hotel di lusso sta cambiando notevolmente", sottolinea Maurizio Saccani, global director of operations di Rocco Forte Hotels, "non solo per via del Covid ma per un processo iniziato ormai da diversi anni".



La ricerca insomma, di soluzioni alternative al classico hotel, con maggiore comfort e privacy. G. G.