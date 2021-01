Sicilia extralusso, le new entry del gruppo Corvaia

08:00

Sicilindustria dà il benvenuto al gruppo Corvaia che, in aggiunta al resort 4 stelle Sporting Club di Cefalù, continua la sua campagna in Sicilia sbarcando a Palermo con l'iconico Hotel delle Palme in centro città.

Una riapertura da tempo attesa per il 5 stelle lusso che nasce all'interno di un palazzo della Belle Époque. Altra novità a firma Corvaia riguarda l'Hotel Metropole di Taormina. Come riporta ansa.it il restauro dell'edificio - in passato scelto come dimora dall'archeologo Biagio De Spuches - metterà ancora più risalto sia il suo fascino antico con le ancora visibili colonne, sia la modernità, declinata in una struttura destinata ad accogliere eventi di prestigio e orientata a un target internazionale. G. G.