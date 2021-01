Innovazione e creatività i temi dell'Hospitality Digital Space

13:36

Il futuro dell’ospitalità passa dall’innovazione. È il tema al centro degli appuntamenti di Hospitality Digital Space, in programma dall’1 al 4 febbraio in live streaming per l’edizione 2021. “La capacità di innovare costituisce uno dei fattori determinanti per il settore dell’ospitalità – sottolinea Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi -. Quello che stiamo vivendo ha reso più necessario il confronto e lo scambio di idee. E proprio le idee, insieme alle best practice e ai contributi di innovatori e opinion leader del settore, saranno alla base di questa riflessione condivisa sul futuro. Hospitality Digital Space vuole essere un modo per stare vicino agli operatori del settore Horeca in un momento complesso, ma anche un’occasione per invitarli a ripensare con creatività e flessibilità gli spazi e i servizi che caratterizzeranno le strutture ricettive di domani”.

Pubblicità

Il programma dei 4 giorni di dirette con testimonial e ospiti del settore dell’accoglienza, si legge su Hotelmag, si articolerà in due spazi virtuali: il Live Space e l’Academy Lab, in cui approfondire temi di attualità, dal food&beverage al design e alla tecnologia, oltre a case history per riadattare il proprio business alle esigenze di una nuova normalità. Hospitality Digital Space sarà aperto da Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, in dialogo con Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria di Stato del Mibact, e Giorgio Palmucci, presidente Enit. Ospite d’onore Carlo Petrini, presidente Slow Food, che proporrà un approfondimento su un nuovo concetto di etica per la ristorazione.



“Quest’anno abbiamo creato un hub virtuale per condividere esperienze e idee, ma senza dimenticarci delle aziende, vero cuore della nostra manifestazione nella sua dimensione fisica – continua Albarelli -. Con questo intento sono nate l’Area Expo, un contenitore di vetrine virtuali pensato per favorire momenti di networking, e Future Trends, un canale per dare voce alle imprese, con speech, presentazioni di prodotti e soluzioni che caratterizzano il mondo dell’ospitalità”.