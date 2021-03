Lhm approda a Roma, gestirà il Palazzo al Velabro

11:21

Una nuova operazione vede come protagonista il settore dell’hospitality della Capitale. La società di management alberghiero Lhm si è infatti aggiudicata la gestione di Palazzo al Velabro, edificio del 1700 nel cuore di Roma - accanto all’arco di Giano, all’interno dei Fori Imperiali - di proprietà di UnipolSai Investimenti Sgr che lo ha trasformato in residence a 4 stelle.

“Nei confronti del 2021 - anticipa la ceo e founder di Lhm, Cristina Paini (nella foto) - nutriamo una buona, seppur cauta dose di ottimismo: l’interesse da parte di investitori esteri continua a esserci, ma occorre definire con urgenza i passi da percorrere per una rapida ripartenza del turismo nel nostro Paese”.



Una struttura 'mixed-use'

Lhm gestirà la struttura sotto l’insegna del brand Design Hotels™ di Marriott, un portfolio di hotel indipendenti e unici in tutto il mondo, e ne curerà il rinnovo con un’opera di restyling conservativo per preservarne le caratteristiche che la rendono una location di prestigio.



Il residence diventerà una struttura ‘mixed-use’ con servizi alberghieri e sarà formato da 28 appartamenti con cucina, 5 camere, reception, sala meeting, una piccola sala cinema, bar, ristorante, dehors con terrazza esterna e zona fitness by Technogym, il tutto arredato con oggetti di design originali, vintage e creati su misura; l’interior design è curato dallo Studio Garibaldi Architects. La ricerca e la selezione dell’operatore per la gestione sono state condotte da Cushman & Wakefield