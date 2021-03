Google, al via i link gratuiti per la prenotazione degli hotel

di Amina D'Addario

14:44

A partire da questa settimana Google introdurrà i booking link gratuiti per prenotare gli hotel su google.com/travel.

Una nuova modalità

La novità, che arriva a poche settimane dal lancio italiano di Hotel Insights, è stata annunciata in una nota aziendale nella quale si sottolinea che “hotel e compagnie di viaggio avranno a disposizione un’ulteriore modalità senza costi per raggiungere e intercettare potenziali nuovi clienti, mentre gli inserzionisti potranno così estendere la portata di campagne già avviate all’interno di Hotel Ads”.

I booking link gratuiti sono stati resi disponibili anche per le Ota e includono il nome dell'agenzia di viaggi che vende la camera (sia che si tratti dell'hotel stesso, di un'Ota o di un metasearch), insieme alla tariffa per le date selezionate.



Gi aspetti tecnici

Soffermandosi su alcuni aspetti tecnici, il vice president of product management di Google, Richard Holden, ha spiegato che “i partner che già partecipano a Hotel Prices API e a Hotel Ads non dovranno effettuare ulteriori azioni per apparire nei link di prenotazione gratuiti. Inoltre, qualsiasi hotel o agenzia di viaggi risulterà idoneo a partecipare tramite il proprio account Hotel Center”.