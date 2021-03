Apre Oasi Hotel, il primo albergo in una riserva del Wwf

11:43

Aprirà ad aprile, a San Marcello Pistoiese, il primo albergo situato in un’aerea protetta del Wwf. Si chiamerà Oasi Hotel e offrirà 16 eleganti lodge in legno a basso impatto ambientale.

Pubblicità

Il progetto, riporta ilsole24ore.com, è nato dal recupero di un’ex aerea industriale, rilevata dal gruppo Kme.



“È un progetto articolato – ha spiegato al quotidiano Matteo Pennacchi, head of sales & marketing del progetto -. Stiamo cercando di creare un albergo a basso impatto ambientale: i lodge sono disegnati insieme ai nostri architetti e realizzati in Trentino, molti elementi sono prodotti nella tenuta e ci impegniamo a contenere le emissioni. Siamo in fase di startup, ma se funziona apriremo in altre oasi del Wwf, a cominciare dalla Sardegna”.



Oltre ai lodge, Oasi Hotel offrirà un ristorante e diverse attività all’aperto, tra cui yoga, lezioni di equitazione ed escursioni nella riserva. A disposizione degli ospiti anche delle bici elettriche con le quali sarà possibile spostarsi nel parco.